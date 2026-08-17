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Apartamentos en venta en Karmelavos seniunija, Lituania

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Apartamento 2 habitaciones en Karmelava II, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/5
SALES 2 CASTLE PERO EN KARMENA, VILNIUS G. - YAUKUS, LUZ, ECONÓMICA! ¿Buscas un apartamento …
$89,266
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Apartamento 3 habitaciones en Narepai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Narepai, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/2
3 tablas han estado con THERAY Y LIQUID - TASKS Apartamento de 3 habitaciones en venta en u…
$219,603
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Apartamento 1 habitación en Karmelava II, Lituania
Apartamento 1 habitación
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 1/5
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$75,078
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