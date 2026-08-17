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Propiedades residenciales en venta en Karmelavos seniunija, Lituania

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apartamentos
3
casas independientes
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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Karmelava II, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/5
SALES 2 CASTLE PERO EN KARMENA, VILNIUS G. - YAUKUS, LUZ, ECONÓMICA! ¿Buscas un apartamento …
$89,266
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Apartamento 3 habitaciones en Narepai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Narepai, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/2
3 tablas han estado con THERAY Y LIQUID - TASKS Apartamento de 3 habitaciones en venta en u…
$219,603
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Casa en Ramuciai, Lituania
Casa
Ramuciai, Lituania
Área 63 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en una ubicación particularmente conveniente cerca de Kaunas, Ramuciai. La …
$243,506
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Ramuciai, Lituania
Casa
Ramuciai, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
VENTA RENOVATED NAM NETOLI RAMUTE PARKO GENERAL - Casa - Jong, espuma fundida de ladrillo …
$185,843
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Casa en Rykstyne, Lituania
Casa
Rykstyne, Lituania
Área 106 m²
Número de plantas 2
VENTA DE SODO HOUSEHOLD SEN, EAST K. GENERAL: • Ubicación: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., R…
$114,771
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Apartamento 1 habitación en Karmelava II, Lituania
Apartamento 1 habitación
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 1/5
VENTA DEL PROCEDIMIENTO Y SU CASO 1 CASTLE HAS A LA AREA CAUNO, EL KAIME CARMELOVA II - EN R…
$75,078
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Parámetros de las propiedades en Karmelavos seniunija, Lituania

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