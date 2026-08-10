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Casas en Venta en Kalveliu seniunija, Lituania

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Casa en Barvoniskes, Lituania
Casa
Barvoniskes, Lituania
Área 87 m²
Número de plantas 1
SALE WHITE NAM Vilniaus r. sav., Barvoniškicter k. Barvoniškicter g. 60. ¿Buscando un lugar …
$28,686
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