Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kalveliu seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kalveliu seniunija, Lituania

;
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kalveliai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kalveliai, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 2/2
VENTA DE 3 CAPSULES FOR LANGUAGE K., VILNIUS RAJ. FORMER PRINCIPLES: * LOWER CONSTRUCTION: *…
$80,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Barvoniskes, Lituania
Casa
Barvoniskes, Lituania
Área 87 m²
Número de plantas 1
SALE WHITE NAM Vilniaus r. sav., Barvoniškicter k. Barvoniškicter g. 60. ¿Buscando un lugar …
$28,686
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kalveliu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir