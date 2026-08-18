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Locales comerciales en venta en Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 93 m² en Kruonis, Lituania
Propiedad comercial 93 m²
Kruonis, Lituania
Área 93 m²
Piso 1
DESIGNATION OF COMMERCIAL DESTINATION (PAPERBOOK) with the LOW LOW KnowLEDGE OF Your BUSINES…
$31,113
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Propiedad comercial 1 000 m² en Kriauciskes, Lituania
Propiedad comercial 1 000 m²
Kriauciskes, Lituania
Área 1 000 m²
Piso 1
Local comercial en venta en el distrito de Kaisiadorys Los locales se dividen en tres partes…
$409,149
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