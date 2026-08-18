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Apartamentos en venta en Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Lituania

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Apartamento 3 habitaciones en Kaisiadorys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaisiadorys, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta 61,22 metros cuadrados, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, distrito de …
$113,400
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