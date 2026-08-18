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Propiedades residenciales en venta en Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Lituania

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Kaisiadorys
5
9 propiedades total found
Casa en Kalviai, Lituania
Casa
Kalviai, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
El lugar donde el tiempo se detiene y la paz vive - la casa en el lago de las colinas! Imag…
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 171 m²
Número de plantas 2
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$310,548
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Casa en Dovainonys, Lituania
Casa
Dovainonys, Lituania
Área 324 m²
Número de plantas 3
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 157 m²
Número de plantas 1
SALES OF NATURAL AND PUTILIAN INFRASTRUCTURE CLASS A + 4 CABLES CON GUARANTEE Spatial para …
$248,502
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
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Apartamento 3 habitaciones en Kaisiadorys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaisiadorys, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 3/5
Apartamento en venta 61,22 metros cuadrados, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, distrito de …
$113,400
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Casa en Zasliai, Lituania
Casa
Zasliai, Lituania
Área 107 m²
Número de plantas 2
¡Enviando una parte de la casa! PRECIOS ONLY 47000 Eur Las partes de la casa se venden en …
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
Casa
Kaisiadorys, Lituania
Área 82 m²
Número de plantas 1
¡MUSINURA SU IMPLEMENTACIÓN DE IPCA! …………………………………. La casa en el aviso solo se visualiza en…
$136,763
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Casa en Vilunai, Lituania
Casa
Vilunai, Lituania
Área 500 m²
Número de plantas 2
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Tipos de propiedades en Kaisiadoriu rajono savivaldybe

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