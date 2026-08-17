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Casas en Venta en Jurbarko rajono savivaldybe, Lituania

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9 propiedades total found
Casa en Dainiai, Lituania
Casa
Dainiai, Lituania
Área 224 m²
Número de plantas 2
VENTA SPACE YURBARKE con la calidad de la INSTALLACIÓN CRISIS GLASS. TERRITORIO REVISADO, CO…
$338,468
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Casa en Vanagine, Lituania
Casa
Vanagine, Lituania
Área 26 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa de jardín rodeada de pinares - Vanaginiai g. 16, Vanaginiai, Jurbarko r. - L…
$12,752
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Casa en Jurbarkas, Lituania
Casa
Jurbarkas, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Dos plantas en venta en Jurbarke Sodioso g. 49, - Superficie total de la casa 164,8 metros c…
$81,151
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Casa en Smalininkai, Lituania
Casa
Smalininkai, Lituania
Área 683 m²
Número de plantas 1
Fue a la vieja "escuela de la universidad", Sr., JURBARKO R. SAV. Maltesers - ciudad en el …
$347,791
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Casa en Kartupiai, Lituania
Casa
Kartupiai, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 1
Libiškiai - pueblo en el municipio de Jurbarkas, cerca de la carretera 198 Jurbarkas- Scouts…
$162,302
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Casa en Pasventys, Lituania
Casa
Pasventys, Lituania
Área 224 m²
Número de plantas 1
VENTO DE YAUKI SODYBA POŠVENTIO K., JURBARKO R. SAV. Celebraciones - pueblo en el oeste del…
$117,133
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Erzvilkas, Lituania
Casa
Erzvilkas, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 2
YURBARKO RAJ, HUCKY MIESTELY, ALTERNY GIVEN 1 AUGAGE with MANARDA NAM! -... La casa está en…
$20,514
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Casa en Tamosiai, Lituania
Casa
Tamosiai, Lituania
Área 204 m²
Número de plantas 2
VENTA NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRE. ¿Quieres un coche tranquilo y tranquilo debajo d…
$53,565
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Casa en Griciai, Lituania
Casa
Griciai, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 1
¡YURBARKO RAJONE, GRITIS, VENTA DE SUFICIENTE SODADERADO PARA RESIDENCIA! En la parrilla, ce…
$51,409
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