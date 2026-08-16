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Propiedades residenciales en venta en Jurbarko miesto seniunija, Lituania

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Jurbarkas
4
4 propiedades total found
Casa en Jurbarkas, Lituania
Casa
Jurbarkas, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Dos plantas en venta en Jurbarke Sodioso g. 49, - Superficie total de la casa 164,8 metros c…
$81,151
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Apartamento 4 habitaciones en Jurbarkas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jurbarkas, Lituania
Habitaciones 4
Área 78 m²
Piso 3/5
URBARKAS CENTRE IN THE SPACE of 4 CAUSES - RESIDENCE Hay 4 habitaciones en Jurbarkas, V. Ku…
$73,036
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Apartamento 2 habitaciones en Jurbarkas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Jurbarkas, Lituania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 1/1
En una tranquila ciudad de Erzukas, en la plaza del parque, con vistas a la iglesia de San J…
$13,912
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Jurbarkas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Jurbarkas, Lituania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 2/4
Nuevos apartamentos de construcción en Šilalė - complejo de apartamentos "Šilalė tiltas" ¿Es…
$127,878
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