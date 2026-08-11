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Propiedades residenciales en venta en Joniskio seniunija, Lituania

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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Giriniai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Giriniai, Lituania
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 2/2
VENTA DE 2 CASTLE 37 sq.m. Eran MOLETTS DE CUARTA, FAMILY K., MIXIC G! - El apartamento pos…
$77,622
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Apartamento 3 habitaciones en Joniskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Joniskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRE PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Cómoda ub…
$81,968
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Casa en Vidugiris, Lituania
Casa
Vidugiris, Lituania
Área 47 m²
Número de plantas 1
¡Vendido YELLOW con 2,31 ha de LOW en MEDIUM RAIL DEL ESTER! _ Gran, limpio, espacioso y sua…
$40,800
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Casa en Giriniai, Lituania
Casa
Giriniai, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
Una nueva casa de construcción con una gran parcela de 0,53 hectáreas de tierra rodeada de n…
$149,101
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Casa en Joniskis, Lituania
Casa
Joniskis, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
Vendido en la ciudad, VILNIUS G. ¡Vieja en la calle, NETOLI LA GUÍA! PUK PROPOSAL FOR PRICE …
$11,593
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