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Propiedades residenciales en venta en Jonavos seniunija, Lituania

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Jonava
19
19 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
Casas de dos apartamentos con parcela de tierra a orillas del río! - El primer alto tiene pa…
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
Soldado ESPACIO Y RAISED 3 CAPSULES EN DIGIT! Bien descifrado de la operación posterior. L…
$120,965
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 24 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOCATION OF AGRICULTURE with the HOUSEHOLD CAUSE, ROCK SEN. WRITTEN KM. *…
$17,969
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Apartamento 1 habitación en Jonava, Lituania
Apartamento 1 habitación
Jonava, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 8/9
El PROCEDIMIENTO WRITTEN será entregado con 9 PROC. ¡Renovaciones y vistas totalmente pagad…
$59,805
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TekceTekce
Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 290 m²
Número de plantas 2
VENTA DE DIFERENTES HOUSEHOLDS EN JONVA CENTRE CON MANDARDA, PRIMERA Y FAMILY ESPACIO Los po…
$287,897
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 7/9
IN JONVA, Mr Western G. SALE OF SPACE TO THE 3THS OF THEIR CAPBATS. El apartamento, que est…
$102,598
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 180 m²
Número de plantas 1
Una casa espaciosa + clase en venta en Liberty Street en Jonava! La casa está dentro de la …
$289,274
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 1/3
VENTA DE UN INDIVIDUAL Y UNSTANDARD 3 CAPSULES HA ESTADO EN EL SEGUNDO POINT OF THE CITIZENS…
$138,551
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 1
Modern A + + clase, 107 m 2 casas de planta única con ~ 5-8 bar parcelas en el proyecto "Mi …
$286,232
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Jonava, Lituania
Habitaciones 4
Área 98 m²
Piso 2/2
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
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Jonava, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 2/9
SUBMITTED PROCEDURE FOR COMPLAINTS PRINCIPIOS: Apartamento en la segunda planta Diseño amp…
$123,837
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Apartamento 4 habitaciones en Jonava, Lituania
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Tipos de propiedades en Jonavos seniunija

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Jonavos seniunija, Lituania

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