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Locales comerciales en venta en Ignalinos seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 1 073 m² en Strigailiskis, Lituania
Propiedad comercial 1 073 m²
Strigailiskis, Lituania
Área 1 073 m²
Complejo de producción Ignalinos r., Duktú k. PRINCIPIOS: • acceso asfaltado; • Gran área 2…
$90,035
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