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Propiedades residenciales en venta en Ignalinos seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Pasvogine, Lituania
Casa
Pasvogine, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
Una vivienda única se vende alrededor del bosque. 1,9 ha de parcela registrados 4 edificios.…
$28,983
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Casa en Melninkai, Lituania
Casa
Melninkai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
DESCRIPCIÓN Ignalina es una tierra, famosa por muchos lagos, bosques, turismo y recreación …
$42,480
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