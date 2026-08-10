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Propiedades residenciales en venta en Gudeliu seniunija, Lituania

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1 propiedad total found
Casa en Gudeliai, Lituania
Casa
Gudeliai, Lituania
Área 286 m²
Número de plantas 2
El edificio Gudelius Manor se vende .. El edificio necesita reparaciones. Una parcela formad…
$11,593
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