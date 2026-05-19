Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Ginkunu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Ginkunu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Ginkunai, Lituania
Casa
Ginkunai, Lituania
Área 215 m²
Número de plantas 2
Enviar espacio 4 casas milenarias con un bloque de 24,03 A, país de Nueva York ¿Buscando un…
$283,604
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ginkunu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir