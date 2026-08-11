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Casas en Venta en Gelvonu seniunija, Lituania

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Casa en Mikalajunai, Lituania
Casa
Mikalajunai, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 1
Širvintú r. sav., Gelvonai, Mikalajūnioso str. 19 parte de la casa vendida (124,93 metros cu…
$13,989
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