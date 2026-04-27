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Apartamentos en venta en Gelvonu seniunija, Lituania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Gelvonai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Gelvonai, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 2/2
Gelvonuto mslt., Širvintú r. ha sido vendido renovado 65,76 metros cuadrados apartamento de …
$82,454
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