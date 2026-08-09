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Propiedades residenciales en venta en Garliavos apylinkiu seniunija, Lituania

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casas independientes
6
6 propiedades total found
Casa en Ireniskiai, Lituania
Casa
Ireniskiai, Lituania
Área 94 m²
Número de plantas 1
Enviando 4 fuentes para la casa de un lauyo, un antirretrovío de la casa, Sr. Comunication. …
$247,243
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 132 m²
Número de plantas 2
SALE MODERNUS A + + CLASS COLORATED 132 KV.M. NAMAS ALEKSOTE Una casa tiene 5-7 ares de tie…
$288,667
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Casa en Jonuciai II, Lituania
Casa
Jonuciai II, Lituania
Área 124 m²
Número de plantas 1
SALE QUALITY INSTALLATION ¡Una clase + ENERGÍA en la "PRICE" de WHITE Y FORMER TECHNIQUES! =…
$410,238
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Naugardiske, Lituania
Casa
Naugardiske, Lituania
Área 500 m²
Número de plantas 2
SENT TO THE HOUSEHOLD USEFUL USEFFICIENTS with SKIN 19,24 DECEMBER GENERAL: ■ Address: Garli…
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Casa en Seniava, Lituania
Casa
Seniava, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 2
Una clase + + se vende en un bloque acogedor COTHAGE INSTALLATED LOWER, 103 metros cuadrados…
$324,695
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Casa en Teleiciai, Lituania
Casa
Teleiciai, Lituania
Área 235 m²
Número de plantas 2
SALE PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! ¡Tu antiguo ambiente! ¡DVI Therases, vivo hasta NAM-KIEM…
$576,648
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Parámetros de las propiedades en Garliavos apylinkiu seniunija, Lituania

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