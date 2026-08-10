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Propiedades residenciales en venta en Erzvilko seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Kartupiai, Lituania
Casa
Kartupiai, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 1
Libiškiai - pueblo en el municipio de Jurbarkas, cerca de la carretera 198 Jurbarkas- Scouts…
$162,302
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Casa en Erzvilkas, Lituania
Casa
Erzvilkas, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 2
YURBARKO RAJ, HUCKY MIESTELY, ALTERNY GIVEN 1 AUGAGE with MANARDA NAM! -... La casa está en…
$20,514
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