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Locales comerciales en venta en Dukstu seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 297 m² en Europa, Lituania
Propiedad comercial 297 m²
Europa, Lituania
Área 297 m²
Piso 1
Un edificio con parcela de 297 metros cuadrados. m se vende en el distrito de Vilnius, el pu…
$34,779
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Agencia
Capital
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