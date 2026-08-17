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Propiedades residenciales en venta en Dukstu seniunija, Lituania

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casas independientes
8
8 propiedades total found
Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 158 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 21 house es una combinaci…
$405,756
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Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 19 house es un edificio e…
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Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
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Número de plantas 1
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 21 house es una combinaci…
$483,505
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Casa en Brinkiskes, Lituania
Casa
Brinkiskes, Lituania
Área 283 m²
Número de plantas 2
POR QUÉ: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL UNIKALUS / ERDVUS 283 sq.m. NAM VILNIUS PATH with BUILDIN…
$904,359
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Casa en Tintiniskes, Lituania
Casa
Tintiniskes, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 1
VENTA MODERNUS HOUSEHOLD EN LA BASE DE NATURALEZA!! Valley Street 19 house es un edificio e…
$481,467
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TekceTekce
Casa en Verksionys, Lituania
Casa
Verksionys, Lituania
Área 155 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD RECEIVING TO THE EXTERNAL MAXIMUM SPACE OF THE HOUSEHOLD, AND TO THE HOUSEHOLD NA…
$457,925
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Casa en Brinkiskes, Lituania
Casa
Brinkiskes, Lituania
Área 233 m²
Número de plantas 2
ELVUUS, LIGHT INDIVIDUAL HOUSEHOLD IN NATURE La superficie total de la casa es de 233.09 met…
$267,299
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