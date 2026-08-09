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Propiedades residenciales en venta en Domeikavos seniunija, Lituania

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casas independientes
10
11 propiedades total found
Casa en Smiltynai I, Lituania
Casa
Smiltynai I, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
VENTA DEL ESPACIO, A + CLASE, LOCALIZACIÓN SUPLAZADA Y POSTAL, LAS PRÁCTICAS DE CASOS INDIVI…
$228,432
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 2
VENTA DE MODERNUS, CASAS INDIVIDUAL EN WINE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$441,446
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Casa en Varluva, Lituania
Casa
Varluva, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 1
* * 3 houses out of 10 * Un nuevo barrio de 10 casas individuales está siendo desarrollado …
$282,189
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TekceTekce
Casa en Varluva, Lituania
Casa
Varluva, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASOS OCCIDENTES - SU CASA, LUZ Y CULTIMA INSTALLACIÓN DE TWO-FEED FEEDINGSTUFFS ON…
$425,993
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Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 87 m²
Piso 2/3
El espacio estará poniendo 4 CAPSULES CON UN PATCHED PERO, DESIGN LOCAL Y SEPARATE LOW AREA!…
$151,786
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Casa en Radikiai, Lituania
Casa
Radikiai, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 1
Vendido SODO HOUSEHOLD IN RADICES OF NATURE ¿Buscando un lugar tranquilo para la recreación…
$145,715
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Casa en Smiltynai I, Lituania
Casa
Smiltynai I, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UN SEGUNDO HOUSEHOLD CON EL PLANTO DE Vuelta Y EL PIELO UNIQUE AL PIELO! Debería se…
$381,997
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Casa en Smiltynai I, Lituania
Casa
Smiltynai I, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
VENTA DEL ESPACIO, A + CLASE, LOCALIZACIÓN SUPLAZADA Y POSTAL, LAS PRÁCTICAS DE CASOS INDIVI…
$228,432
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Casa en Domeikava, Lituania
Casa
Domeikava, Lituania
Área 204 m²
Número de plantas 2
VENTA SPREADS FITTED IN THE DOMECUS with the SOUTHERN AND THE SOUTHERN SKIN Buscando una vi…
$498,259
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 2
Un moderno y elegante bloque de 14 casas sublocalizadas, perfecta para familias e individuos…
$302,002
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
¿Recibirás la casa y la enfermedad? Este nombre se llama sólo. Este es un NAM con un DESIGN …
$284,922
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Parámetros de las propiedades en Domeikavos seniunija, Lituania

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