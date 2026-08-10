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Casas en Venta en Deltuvos seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Sarapai, Lituania
Casa
Sarapai, Lituania
Área 50 m²
Número de plantas 1
Una acogedora casa de jardín cerca del estanque en venta. ¿Está buscando un lugar para relaj…
$70,129
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Casa en Deltuva, Lituania
Casa
Deltuva, Lituania
Área 93 m²
Número de plantas 1
Venta cerca del río Armona 92,52 metros cuadrados, 1 planta casa Armonos g., Deltuvos mstl.,…
$38,571
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