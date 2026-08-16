Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Daugu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Daugu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Kancenai, Lituania
Casa
Kancenai, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Kančėnai, Alytaus r. - una combinación de paz y comodidad Una amplia casa r…
$129,258
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Daugai, Lituania
Casa
Daugai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD with LI…
$87,393
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Daugu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir