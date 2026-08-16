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Casas en Venta en Darbenu seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Daubenai, Lituania
Casa
Daubenai, Lituania
Área 180 m²
Número de plantas 2
El verdadero sueño lituano es una casa residencial de calidad, cálida y brillante con un est…
$441,716
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Casa en Darbenai, Lituania
Casa
Darbenai, Lituania
Área 122 m²
Número de plantas 2
Casa de 5 habitaciones (121,56 cuadrantes.) con 42 bar en Darbėnai, Palanga, distrito de Kre…
$125,366
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