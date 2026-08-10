Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Birzu miesto seniunija
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Birzu miesto seniunija, Lituania

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 100 m² en Birzai, Lituania
Propiedad comercial 1 100 m²
Birzai, Lituania
Área 1 100 m²
Piso 1
En la parte exclusiva de la ciudad de Biržai, a 200 m de la orilla del lago Širvėna y a 200 …
$193,747
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir