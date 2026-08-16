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Propiedades residenciales en venta en Aukstadvario seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Raipolis, Lituania
Casa
Raipolis, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 1
El entorno del espíritu alto - el lugar donde la naturaleza habla tranquila y profundamente.…
$370,977
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Casa en Jurgionys, Lituania
Casa
Jurgionys, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 2
VENTA DE YAUKUS HOUSEHOLD EN NATURE, GOLD SEN. Para aquellos que buscan la paz y la recreaci…
$219,127
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