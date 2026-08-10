Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Anyksciu rajono savivaldybe
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Anyksciu rajono savivaldybe, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa en Storiai, Lituania
Casa
Storiai, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
La ocupación diferente de la naturaleza, pero 44 años de antigüedad deben ser vendidos por l…
$84,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Anyksciai, Lituania
Casa
Anyksciai, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 2
Partes de la casa J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Apartamento de planificación no estánda…
$72,672
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kavarskas, Lituania
Casa
Kavarskas, Lituania
Área 205 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD with COMMERCIAL AND LIVING ACCESS to KAVARSKE, REPUBLIC A. 3 ✅ Address: Republic …
$50,367
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Casa en Domeikiai, Lituania
Casa
Domeikiai, Lituania
Área 82 m²
Número de plantas 1
La casa es una casa de un solo patio en el distrito de Anykščiai, pueblo de Domeikiai. Este …
$47,867
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Pavirinciai, Lituania
Casa
Pavirinciai, Lituania
Área 3 216 m²
Número de plantas 2
En venta Complejo señorial Savors con un área de 44.97 ha en ambas orillas del río Cooked, c…
$740,798
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Anyksciu rajono savivaldybe, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir