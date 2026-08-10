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Propiedades residenciales en venta en Alytaus seniunija, Lituania

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Casa en Radziunai, Lituania
Casa
Radziunai, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 1
25 ares parcela en venta en un lugar estratégicamente conveniente - Žausnieiskes pueblo, a p…
$33,620
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Casa en Miklusenai, Lituania
Casa
Miklusenai, Lituania
Área 166 m²
Número de plantas 1
Casa acogedora y funcional en venta en Miklusėnai, Alytaus r., Jurginú g. ¿Buscas una casa …
$201,134
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Casa en Butkunai, Lituania
Casa
Butkunai, Lituania
Área 296 m²
Número de plantas 1
SENT SPREADS, UNA HAUTE HOUSEHOLD CON OWN SOUTH. Este es un proyecto especial diseñado para…
$227,710
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