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Casas en Venta en Alsenu seniunija, Lituania

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Casa en Girininkai II, Lituania
Casa
Girininkai II, Lituania
Área 67 m²
Número de plantas 1
¿Basando con un MAXIMUM LOAD EN EL AREA MILK, el GREENHOUSE II - en KM? BUILDING CONSTRUCTI…
$110,134
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Casa en Narsieciai, Lituania
Casa
Narsieciai, Lituania
Área 124 m²
Número de plantas 2
La casa de campo en venta Hay 124 y 132 metros cuadrados de área conectada a través del arma…
$265,368
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Casa en Padainupys, Lituania
Casa
Padainupys, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 1
SALES YACK Y NORMAL HOUSEHOLD, PAÍS DE MASTER! ¿Busca un alojamiento espacioso, cómodo y eco…
$306,056
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Casa en Mastaiciai, Lituania
Casa
Mastaiciai, Lituania
Área 116 m²
Número de plantas 2
¡CALIDAD, NAM Mastastos! Dos plantas, 3 dormitorios, cuadrado óptimo - 115,92 metros cuadrad…
$170,942
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