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Casas en Venta en Akmenes rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Akmene, Lituania
Casa
Akmene, Lituania
Área 156 m²
Número de plantas 2
Se vende la casa con un patio amplio y limpio y una casa residencial en el distrito de Akmen…
$69,227
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Casa en Akmene, Lituania
Casa
Akmene, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Sending LIVE HAZARD GENERAL Ubicación: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g. • Parcela terrestre…
$33,051
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