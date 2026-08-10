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Locales comerciales en venta en Akmenes rajono savivaldybe, Lituania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 493 m² en Naujoji Akmene, Lituania
Propiedad comercial 493 m²
Naujoji Akmene, Lituania
Área 493 m²
Piso 1
VENTA 493.15 KV.M. PRODUCTION, INDUSTRIAL ADVICE TO THE PURPOSE 0,1028 HA AGRICULTURAL DISEA…
$135,179
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Propiedad comercial 2 027 m² en Aukstieji, Lituania
Propiedad comercial 2 027 m²
Aukstieji, Lituania
Área 2 027 m²
Piso 1
Municipio: Akmenės r. sav. Ciudad: New Akmenės m.Street: J. Dalinkevičiaus g. 2High: 1 / 3Ar…
$104,297
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Propiedad comercial 1 000 m² en Venta, Lituania
Propiedad comercial 1 000 m²
Venta, Lituania
Área 1 000 m²
DESCRIPCIÓN BUILDINGs, PARTS, GAMEs, NORMAL CROSS IN VENTO MIESTE, ACAM AWARD THE CORRECTION…
$170,591
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