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Propiedades residenciales en venta en Akmenes rajono savivaldybe, Lituania

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3 propiedades total found
Casa en Akmene, Lituania
Casa
Akmene, Lituania
Área 156 m²
Número de plantas 2
Se vende la casa con un patio amplio y limpio y una casa residencial en el distrito de Akmen…
$69,227
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Apartamento 4 habitaciones en Naujoji Akmene, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Naujoji Akmene, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/5
PARKYDAM 4 K. PERO EN NUEVA ACTIVIDAD, REPÚBLICA G. PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES …
$62,390
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Casa en Akmene, Lituania
Casa
Akmene, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Sending LIVE HAZARD GENERAL Ubicación: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g. • Parcela terrestre…
$33,051
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