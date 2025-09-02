Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Valmieras novads
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Valmieras novads, Letonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 740 m² en Valmiera, Letonia
Propiedad comercial 740 m²
Valmiera, Letonia
Habitaciones 15
Área 740 m²
Piso 1/3
Casa y casa extras - nuevo proyecto, casa de huéspedes, casa de la calle, casa de patio, tod…
$144,133
