Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Valka
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Valka, Letonia

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 5
Área 194 m²
Piso 2/7
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento en una nueva casa de clase élite. Un exclusivo pr…
$1,29M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 4
Área 128 m²
Piso 5/7
Ofrecemos a la venta un ático de 3 pisos en una nueva casa. Un exclusivo proyecto residencia…
$857,059
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir