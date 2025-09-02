Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Tukuma novads, Letonia

4 propiedades total found
Propiedad comercial en Kandavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial
Kandavas pagasts, Letonia
$1,86M
De inversiones 500 m² en Semes pagasts, Letonia
De inversiones 500 m²
Semes pagasts, Letonia
Habitaciones 11
Área 500 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar un exclusivo complejo operativo de recreación en la naturaleza, lejos del …
$1,16M
Producción 8 539 m² en Tukums, Letonia
Producción 8 539 m²
Tukums, Letonia
Área 8 539 m²
Venta de un complejo de locales de fabricación, almacenamiento y administración (factoria) c…
$1,56M
Hotel 891 m² en Berzciems, Letonia
Hotel 891 m²
Berzciems, Letonia
Área 891 m²
Piso 3/3
La propiedad consta de un edificio hotelero con una sala de restaurante, cocina y salas de l…
$798,556
