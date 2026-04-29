Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Smiltenes novads
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Smiltenes novads, Letonia

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 873 m² en Launkalnes pagasts, Letonia
Hotel 1 873 m²
Launkalnes pagasts, Letonia
Área 1 873 m²
Piso 2/2
Un complejo de recreación con amplias posibilidades: múltiples cabañas de camping, habitacio…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir