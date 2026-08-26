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Edificios industriales en venta en Salaspils novads, Letonia

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Producción 875 m² en Salaspils, Letonia
Producción 875 m²
Salaspils, Letonia
Área 875 m²
$255 627
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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