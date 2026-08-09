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Adosados en Venta en Ropazu novads, Letonia

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Stopinu pagasts, Letonia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Stopinu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Una casa de hileras con diseño moderno en Dreiliņi.Casa de línea:- El edificio entró en func…
$307,742
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Ropazu novads, Letonia

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