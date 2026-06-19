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Arrendamiento a largo plazo edificios residenciales en Ropazu novads, Letonia

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Edificio rentable 1 140 m² en Sunisi, Letonia
Edificio rentable 1 140 m²
Sunisi, Letonia
Habitaciones 16
Área 1 140 m²
Piso 1/3
El complejo hotelero se encuentra en la primera línea del pintoresco lago Sunishu, a solo 15…
$58,191
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Parámetros de las propiedades en Ropazu novads, Letonia

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