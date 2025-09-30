Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Ropazu novads
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Ropazu novads, Letonia

Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 700 m² en Stopinu pagasts, Letonia
Producción 700 m²
Stopinu pagasts, Letonia
Área 700 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una nueva sala de producción y almacenamiento en Ulbrok. Conexión de transporte co…
$824,562
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir