Piso en edificio nuevo Brīvības iela 192

Historic Residential Investment Portfolio in Central Riga Una rara oportunidad para adquirir una cartera de tres edificios residenciales históricos situados en la calle Brīvības y la calle Krišjāņa Barona — dos de las avenidas centrales más establecidas y deseables de Riga. La cartera ofrece una superficie bruta combinada de 3.708,10 m2, que ofrece excelentes posibilidades de inversión y redesarrollo a largo plazo. Brīvības Street 192 Un distinguido edificio histórico de apartamentos con planta baja, construido originalmente en 1907 y diseñado por el reconocido arquitecto letón Konstantīns Pēkšēns. Históricamente conocida como la Casa Gavariņš, Rode y Pētersons. Especificación del edificio Superficie total de construcción: 1.408,70 m2 Superficie residencial: 875,01 m2 Locales comerciales de planta baja: 195,63 m2 Sótano y áreas comunes: 335.12 m2 La combinación de unidades residenciales y minoristas de nivel callejero crea una atractiva oportunidad de inversión de uso mixto. Krišjāņa Barona Street 131 – Edificio del patio Un edificio de patio residencial con un diseño de apartamento eficiente y un excelente potencial de alquiler. Especificación del edificio Superficie total de construcción: 1.080,40 m2 Superficie residencial: 817.96 m2 Sótano y áreas comunes: 262,40 m2 Krišjāņa Barona Street 131 – Edificio frontal Un elegante edificio histórico frente a la calle situado en uno de los bulevares principales de Riga. Especificación del edificio Superficie total de construcción: 1.219.00 m2 Superficie residencial: 1,014,66 m2 Sótano y áreas comunes: 217,13 m2 Aspectos destacados de las inversiones Primera ubicación de Riga Central. Arquitectura histórica con un valor duradero. Potencial de ingresos de uso mixto. Fuerte demanda de alquiler residencial. Importantes oportunidades de valor añadido mediante la renovación. Activo atractivo para inversores institucionales, desarrolladores y oficinas familiares. REALAT ofrece servicios amplios de asesoramiento en materia de inversiones, como la debida diligencia, la estrategia de redesarrollo, el modelado financiero, la gestión de la renovación, las ventas, el arrendamiento y la gestión de bienes a largo plazo.