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Apartamentos en venta en Madonas novads, Letonia

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Apartamento 6 habitaciones en Laudonas pagasts, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Laudonas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 208 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un apartamento exclusivo y espacioso en la zona más prestigiosa de Riga: el Quiet …
$692,552
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Apartamento 5 habitaciones en Laudonas pagasts, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Laudonas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 132 m²
Piso 4/6
Calle Dzirnavu 62, en una casa del patio, entre las calles Terbatas y Brivibas. Ofrecemos un…
$243,743
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