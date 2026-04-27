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Casas en Venta en Ludzas novads, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Lauderi, Letonia
Casa 5 habitaciones
Lauderi, Letonia
Habitaciones 5
Área 103 m²
Piso 2/2
$27,945
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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