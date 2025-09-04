Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia
Villa 4 habitaciones
Jaunpiebalgas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 2/2
Una casa preciosa y bien cuidada cerca del río Gauja, terrenos ajardinados con chimenea, sau…
$149,370
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Jaunpiebalgas pagasts, Letonia

