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Restaurantes en venta en Cesu novads, Letonia

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Restaurante, cafetería 3 573 m² en Priekuli, Letonia
Restaurante, cafetería 3 573 m²
Priekuli, Letonia
Área 3 573 m²
Piso 4/4
For sale: a fully operational 3-star hotel “Tigra” near Cēsis — an excellent investment oppo…
$757,286
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Agencia
International real estate agency Habita
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