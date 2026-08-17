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Locales comerciales en venta en Bauskas novads, Letonia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 2 927 m² en Iecavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial 2 927 m²
Iecavas pagasts, Letonia
Área 2 927 m²
Número de plantas 2
Cobblestone y fábrica de productos de hormigón para la venta. La fábrica cuenta con todo el …
$1,16M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Codes pagasts, Letonia
Propiedad comercial 1 000 m²
Codes pagasts, Letonia
Área 1 000 m²
Una planta de producción de piedra de pavimento operativo está a la venta. La propiedad está…
$398,179
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