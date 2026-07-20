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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Adazu novads, Letonia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Baltezers, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Baltezers, Letonia
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 3/4
$1,143
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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