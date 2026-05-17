Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Kosovo
  3. District of Gjakova
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en District of Gjakova, Kosovo

;
Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Negocio listo 400 m² en Rahovec, Kosovo
Negocio listo 400 m²
Rahovec, Kosovo
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
Mini-hotel en la bahía - Orahovac, Kotor Un mini-hotel está en venta en el pueblo de Orakhov…
$1,11M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir