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Propiedades residenciales en venta en District of Gjakova, Kosovo

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Rahovec, Kosovo
Casa 3 habitaciones
Rahovec, Kosovo
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Chalet de una sola planta en el acogedor y tranquilo pueblo de Orakhovac, a 8 km de Kotor y …
$492,366
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